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Халеп: я действительно хотела сыграть в Москве, но всё ещё ощущаю боль в спине

Халеп: я действительно хотела сыграть в Москве, но всё ещё ощущаю боль в спине
Теннис / Кубок Кремля

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая гарантировала себе первую строчку рейтинга WTA по итогам года, прокомментировала решение сняться с турнира «ВТБ Кубок Кремля». В матче второго круга она должна была сыграть с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

«Я действительно хотела сыграть в Москве, но, к сожалению, всё ещё ощущаю боль в спине и не хочу идти на неоправданный риск. Я расстроена тем, что была вынуждена сняться с турнира, но знаю, что здоровье нужно ставить на первое место. Желаю турниру больших успехов», — написала Халеп в своём «твиттере».

В сетке турнира уроженку Констанцы заменила лаки-лузер — представительница Греции Валентини Грамматикопулу.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

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Симона Халеп возглавила сетку на «ВТБ Кубок Кремля», но жалуется на больную спину.
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