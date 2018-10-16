Халеп: я действительно хотела сыграть в Москве, но всё ещё ощущаю боль в спине

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая гарантировала себе первую строчку рейтинга WTA по итогам года, прокомментировала решение сняться с турнира «ВТБ Кубок Кремля». В матче второго круга она должна была сыграть с россиянкой Анастасией Павлюченковой.



«Я действительно хотела сыграть в Москве, но, к сожалению, всё ещё ощущаю боль в спине и не хочу идти на неоправданный риск. Я расстроена тем, что была вынуждена сняться с турнира, но знаю, что здоровье нужно ставить на первое место. Желаю турниру больших успехов», — написала Халеп в своём «твиттере».

В сетке турнира уроженку Констанцы заменила лаки-лузер — представительница Греции Валентини Грамматикопулу.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

Халеп снялась с Кубка Кремля