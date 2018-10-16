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Халеп снялась с Кубка Кремля

Халеп снялась с Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая гарантировала себе первую строчку рейтинга WTA по итогам года, приняла решение сняться с турнира «ВТБ Кубок Кремля», сообщает официальный сайт соревнований. В матче второго круга она должна была сыграть с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

В сетке турнира уроженку Констанцы заменила лаки-лузер — представительница Греции Валентини Грамматикопулу.

Накануне Халеп на пресс-конференции в Москве сказала, что её по-прежнему беспокоит травма спины. Она также призналась, что и выступление на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре остаётся под вопросом.

В 2018 году Халеп выиграла Открытый чемпионат Франции, а также турниры в Шэньчжэне и Монреале.

Кубок Кремля завершится 20 октября.

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