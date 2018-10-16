Родина и Томлянович победили на старте Кубка Кремля в парном разряде

Российская теннисистка Евгения Родина и представительница Австралии Айла Томлянович пробились в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли австралийку Моник Адамчак и Лидию Морозову из Беларуси со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Родина и Томлянович ни разу не подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал Евгения и Айла поспорят с победительницами матча Нигина Абдураимова (Узбекистан) / Анна Калинская (Россия) — Алиция Росольска (Польша) / Эбигейл Спирс (США, 3).

Турнир завершится 20 октября.