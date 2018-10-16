Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Петкович победила Ван Эйтванк, Якупович — Козлову на турнире в Люксембурге

Петкович победила Ван Эйтванк, Якупович — Козлову на турнире в Люксембурге
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Андреа Петкович вышла во второй круг турнира в Люксембурге, в двух партиях обыграв представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

Петкович дважды подала навылет и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Андреа поспорит с победительницей поединка Юханна Ларссон (Швеция) — Катержина Синякова (Чехия, 5).

Люксембург. Женщины. Первый круг
Далила Якупович (Словения) — Катерина Козлова (Украина) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.

16 октября 2018 года, вторник. 15:10 МСК
Люксембург. 1-й круг
Матч окончен
Андреа Петкович
Андреа Петкович
Германия
6:3
6:4
 
Элисон Ван Эйтванк
Элисон Ван Эйтванк
Бельгия
16 октября 2018 года, вторник. 14:25 МСК
Люксембург. 1-й круг
Матч окончен
Далила Якупович
Далила Якупович
Словения
   7
7:6
3   
3:6
6:4
Катерина Козлова
Катерина Козлова
Украина
Павлюченкова готова дать бой первой ракетке мира
Симона Халеп возглавила сетку на «ВТБ Кубок Кремля», но жалуется на больную спину.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент