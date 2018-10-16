Петкович победила Ван Эйтванк, Якупович — Козлову на турнире в Люксембурге

Немецкая теннисистка Андреа Петкович вышла во второй круг турнира в Люксембурге, в двух партиях обыграв представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

Петкович дважды подала навылет и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Андреа поспорит с победительницей поединка Юханна Ларссон (Швеция) — Катержина Синякова (Чехия, 5).

Люксембург. Женщины. Первый круг

Далила Якупович (Словения) — Катерина Козлова (Украина) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.