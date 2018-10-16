Лайович в трёх сетах обыграл Горански и получил в соперники Медведева

Сербский теннисист Душан Лайович стартовал с победы на ВТБ Кубке Кремля. 28-летний уроженец Белграда взял верх над словаком Филипом Горански со счётом 6:4, 2:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Лайович выполнил 4 эйса, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Его соперник 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Лайович поборется с россиянином Даниилом Медведевым, посеянным под вторым номером.

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису. В этом сезоне лидером посева стал итальянец Марко Чеккинато.