Кар. Плишкова: если мне не нравится тренер, чувствую себя некомфортно и на корте

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на ВТБ Кубке Кремля под вторым номером, рассказала, почему в последнее время сменила несколько тренеров. По словам 26-летней спортсменки, это никак не связано с её рейтингом.

«Это никак не связано с моим рейтингом. Это всё связано с моим отношением к человеку и эмоциями. Если мне некомфортно с тренером, то мне некомфортно на корте. Я сейчас чувствую себя лучше, моя игра улучшилась по сравнению с тем, что было с предыдущим тренером. Я выиграла много матчей в последние два месяца. Всем известно, что сейчас меня тренируют Рене Стаббс и Кончита Мартинес. Вообще, я стараюсь чаще менять людей вокруг себя, чтобы к ним не привязываться (смеётся)», — передаёт слова Плишковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.