Павлюченкова и Звонарёва завершили выступления на Кубке Кремля в парном разряде

Россиянки Анастасия Павлюченкова и Вера Звонарёва потерпели поражение в первом раунде ВТБ Кубка Кремля в парном разряде от Александры Пановой (Россия) и Лауры Зигемунд (Германия) со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 8:10.

Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. Павлюченкова и Звонарёва дважды подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 5 из 6 брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили 1 эйс, 4 раза ошиблись на подаче и сделали 4 брейка.

За выход в полуфинал Панова и Зигемунд поспорят с российским дуэтом Ольга Дорошина/Полина Монова.

Кубок Кремля. Женщины. Парный разряд. Первый круг

Нигина Абдураимова (Узбекистан)/Анна Калинская (Россия) — Алиция Росольска (Польша)/Эбигейл Спирс (США) — 7:6 (7:3), 6:3.

Турнир завершится 20 октября.