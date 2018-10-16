Вихлянцева: не могу сказать, что я играла плохо или недовольна собой

Россиянка Наталья Вихлянцева прокомментировала поражение в игре с француженкой Ализе Корне в первом круге ВТБ Кубка Кремля.

«Я часто играю с Ализе, это второй матч в Москве. Оба матча были тяжёлые, она очень хороший боец и соперник, мне нравится играть против неё. После таких матчей, с одной стороны, ты обижаешься на какие-то моменты, что всё было близко, но с другой стороны, учишься на том, что в каких-то моментах нужно играть лучше.

Я чуть-чуть подустала, было три матча квалификации. Я тут уже каждый день, а Ализе приехала и только тренировалась. В третьем сете мне было тяжеловато. В ключевые моменты Ализе сыграла хорошо, поэтому так сложилось. Не могу сказать, что я играла плохо или недовольна собой», — передаёт слова Вихлянцевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.