Успех Донского и яркая победа Младенович — в фоторепортаже с Кубка Кремля

16 октября в Москве на кортах СК «Олимпийский» состоялись матчи игрового дня турнира «ВТБ Кубок Кремля». Француженка Ализе Корне нанесла поражение Наталье Вихлянцевой из России в первом круге. 28-летняя уроженка Ниццы выиграла в трёх сетах со счётом 5:7, 6:2, 7:5. Словацкий теннисист Мартин Клижан не смог преодолеть первый круг ВТБ Кубка Кремля, уступив итальянцу Андреасу Сеппи — 1:6, 6:7 (6:8).

Кроме того, российская теннисистка Анна Калинская, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Франции Кристине Младенович со счётом 1:6, 3:6. В другой встрече представитель России Евгений Донской обыграл казахстанского теннисиста Михаила Кукушкина со счётом 6:4, 7:6 (12:10). Также двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема» бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва в первом круге турнира со счётом 6:3, 6:3 в двух партиях обыграла соотечественницу, Ирину Хромачёву.

Фоторепортаж с турнира подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Голубовичем.