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25 эйсов помогли Кирьосу обыграть Рублёва в первом круге Кубка Кремля

25 эйсов помогли Кирьосу обыграть Рублёва в первом круге Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля

На старте ВТБ Кубка Кремля австралиец Ник Кирьос, посеянный под пятым номером, в трёх сетах взял верх над российским теннисистом Андреем Рублёвым со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 29 минут. 23-летний уроженец Канберры 25 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Рублёв выполнил 12 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и сделал 2 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Текстовая онлайн-трансляция матча Кирьос — Рублёв на Кубке Кремля

За выход в четвертьфинал Кирьос поборется с Мирзой Башичем из Боснии и Герцеговины.

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису.

16 октября 2018 года, вторник. 20:05 МСК
Кубок Кремля (м). 1-й круг
Матч окончен
Ник Кирьос
Ник Кирьос
37
Австралия
6:3
4:6
6:4
Андрей Рублёв
Андрей Рублёв
78
Россия
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