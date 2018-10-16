Вихлянцева: не была в Волгограде во время ЧМ, друзья говорили, что всё классно

Российская теннисистка уроженка Волгограда Наталья Вихлянцева поделился мыслями, как прошёл чемпионат мира 2018 года в её родном городе.

«Даже не знаю иностранцев, которые были на чемпионате мира в Волгограде. Были друзья, знакомые, говорили, что всё классно. Мне не удалось побывать там во время чемпионата мира, но считаю, что ничего не пропустила.

Было много новостей, мол, в Волгограде мошки, зато побороться с таким — и потом можно жить спокойно. Можно выйти на улицу — там мошки, мухи, но ты должен бегать, тренироваться. То есть ты борешься с собой и тебя это закаливает.

Огромную работу организаторы провели. Знакомые волонтёры рассказывали, что пообщаться с иностранцами было в кайф», — передаёт слова Вихлянцевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.