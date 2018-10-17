Дьяченко не смогла преодолеть первый круг Кубка Кремля, проиграв Гавриловой

Российская теннисистка Виталия Дьяченко на старте ВТБ Кубка Кремля уступила в двух партиях представительнице Австралии Дарье Гавриловой — 6:7 (5:7), 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.

28-летняя уроженка Сочи выполнила 1 эйс, 10 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Её соперница дважды подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и сделала 5 брейков.

За выход в 1/4 финала Гаврилова поборется с Йоханной Контой из Великобритании.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале Кубка Кремля Юлия Гёргес из Германии обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2. В текущем сезоне первый номер посева получила румынка Симона Халеп, которая снялась с соревнований из-за травмы спины.