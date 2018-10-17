Медведев и Донской обыграли Браччиали и Сеппи в парном разряде на Кубке Кремля

Россияне Даниил Медведев и Евгений Донской прошли в четвертьфинал ВТБ Кубка Кремля в парном разряде, одолев итальянский дуэт Даниэле Браччиали/Андреас Сеппи со счётом 3:6, 6:1, [11:9].

Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут. Медведев и Донской выполнили 5 эйсов, трижды ошиблись на подаче и сделали 2 брейка. Их соперники два раза подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 1 брейк-пойнт из 3.

За выход в полуфинал Медведев и Донской сразятся с представителями США Остином Крайчеком и Радживом Рамом.

В прошлогоднем финале Кубка Кремля в парном разряде белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд взяли верх над боснийцем Дамиром Джумхуром и хорватом Антонио Санчичем со счётом 6:3, 7:5.