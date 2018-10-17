Сегодня, 17 октября, состоится матч второго круга турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором сыграют представитель Чехии Лукаш Росол, пробившийся в основную сетку через квалификацию, и россиянин Карен Хачанов, посеянный под третьим номером. Начало поединка запланировано на 15:30 мск. По личным встречам счёт ничейный — 1-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Росол — Хачанов на Кубке Кремля.



Победитель этого поединка за выход в полуфинал соревнований поспорит либо с австралийцем Ником Кирьосом, получившим пятый номер посева, либо с боснийцем Мирзой Башичем.



Турнир с призовым фондом $ 856 445 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур победил литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 1:6, 6:4.

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