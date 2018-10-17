Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Стивенс в двух сетах проиграла Жабер во втором круге Кубка Кремля

Стивенс в двух сетах проиграла Жабер во втором круге Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под третьим номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Туниса Онс Жабер (Q) со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.

Победительница Открытого чемпионата США 2017 года ни разу не подала навылет и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету Онс 3 эйса и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Москве Жабер поспорит с победительницей поединка Кристина Младенович (Франция) — Анетт Контавейт (Эстония, 8).

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

17 октября 2018 года, среда. 11:00 МСК
Кубок Кремля (ж). 2-й круг
Матч окончен
Онс Жабер
Онс Жабер
Тунис
6:3
6:2
 
Слоан Стивенс
Слоан Стивенс
8
США
Макарова взяла всего три гейма в матче с Жабер в первом круге Кубка Кремля
Павлюченкова готова дать бой первой ракетке мира
Симона Халеп возглавила сетку на «ВТБ Кубок Кремля», но жалуется на больную спину.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент