Стивенс в двух сетах проиграла Жабер во втором круге Кубка Кремля

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под третьим номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Туниса Онс Жабер (Q) со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.

Победительница Открытого чемпионата США 2017 года ни разу не подала навылет и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету Онс 3 эйса и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Москве Жабер поспорит с победительницей поединка Кристина Младенович (Франция) — Анетт Контавейт (Эстония, 8).

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

Макарова взяла всего три гейма в матче с Жабер в первом круге Кубка Кремля