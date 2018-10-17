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Павлюченкова победила Грамматикопулу на Кубке Кремля, выиграв второй сет 6:0

Павлюченкова победила Грамматикопулу на Кубке Кремля, выиграв второй сет 6:0
Теннис / Кубок Кремля

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. Во втором круге она в двух сетах обыграла представительницу Греции Валентини Грамматикопулу (LL) со счётом 7:5, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Павлюченкова дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Анастасия поспорит с победительницей поединка Ализе Корне (Франция) — Дарья Касаткина (Россия, 6).

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

17 октября 2018 года, среда. 13:55 МСК
Кубок Кремля (ж). 2-й круг
Матч окончен
Валентини Грамматикопулу
Валентини Грамматикопулу
Греция
5:7
0:6
 
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова
40
Россия
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