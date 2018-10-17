Звонарёва: к сожалению, сборная опустилась, но мы уже были в такой ситуации

Двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема» россиянка Вера Звонарёва рассказала, отразится ли на её решении о будущем в теннисе возможное попадание в основную сетку Открытого чемпионата Австралии напрямую.

«В этом году я привыкла играть в квалификации, ничего страшного не будет, если напрямую в основу не попаду. Думаю, решение будет зависеть от того, смогу ли я совмещать выступления на высоком уровне и быть мамой», — передаёт слова Звонарёвой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Вера также оценила ситуацию в сборной России.

«К сожалению, сборная опустилась, но мы уже были в такой ситуации. Помню, когда Настя Мыскина и Лена Дементьева начинали выступать за сборную, а ещё играли Лиховцева и Панова и им нужно было подниматься. В итоге они подняли сборную на высшие эшелоны. Потом мы смогли оставаться на лидирующих позициях, но, к сожалению, времена меняются, идёт смена поколений. Можно называть разные причины того, что мы не удержались. У нас сейчас есть молодые теннисистки, которые могут вытянуть сборную в Мировую группу», — заявила россиянка.

Во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» Вера обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:1, 6:2. В четвертьфинале она сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии.

«О следующем матче подумаю попозже. Я ещё не успела с тренером обсудить сегодняшний поединок. Уверена, что он даст мне хорошие советы по поводу следующего матча», — сказала Звонарёва.

Звонарёва — о продолжении карьеры: сыграю один-два турнира, дальше приму решение