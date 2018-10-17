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Шаповалов, де Минор и Тиафо квалифицировались на итоговый турнир Next Gen

Шаповалов, де Минор и Тиафо квалифицировались на итоговый турнир Next Gen
Теннис / ATP

Канадец Денис Шаповалов, австралиец Алекс де Минор и американец Франсис Тиафо обеспечили себе место на итоговом турнире Next Gen, в котором принимают участие игроки в возрасте до 21 года.

Ранее места на турнире гарантировали грек Стефанос Циципас и немец Александр Зверев. Правда, Зверев на итоговый турнир Next Gen не приедет, так как он также пробился на итоговый турнир ATP в Лондоне.

Финальный турнир года Next Gen будет проходить в Милане (Италия) с 6 по 10 ноября.

19-летний Шаповалов примет участие в турнире уже во второй раз подряд. Де Минор 2018 год начинал на 210-м месте в рейтинге ATP, в настоящее время он занимает 31-ю строчку, являясь первой ракеткой Австралии. Тиафо в нынешнем сезоне дошёл до финалов двух турниров ATP.

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