Агент Федерера: Роджер – величайший спортсмен всех времён

Тони Годсик, агент бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера, оценил спортивную карьеру своего клиента.

«Поверьте мне, каждый титул невероятно важен для Федерера. Он никогда не задумывался о завершении карьеры, никогда не сдавался. Роджер всегда делает всё возможное для успеха. К примеру, в 2016 году он взял шестимесячную паузу, а потом вернулся и выиграл Открытый чемпионат Австралии.



Федерер – величайший спортсмен всех времён. Это может прозвучать как клише, но Роджер хочет оставить спорт после себя немного лучшим, нежели до своего прихода в него», – цитирует Годсика Tennis World USA.

37-летний Федерер – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре. В его активе 98 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).