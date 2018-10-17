Пике: Надаль готов участвовать в Кубке Дэвиса, с Джоковичем ведём переговоры

Защитник «Барселоны», один из инициаторов и инвесторов реформы Кубка Дэвиса Жерар Пике поделился новостями, связанными с первым в истории розыгрышем турнира в новом формате. Пике слетал в Шанхай, где провёл встречи с ведущими игроками, приехавшими на турнир категории «Мастерс-1000».

«Несколько лет назад у меня появилась мечта создать уникальный теннисный турнир, на котором игроки представляли бы свои страны.

Рафаэль Надаль сказал, что он примет участие, если не будет травмирован. Участие первой ракетки мира — уже больше чем достаточно.

Новак Джокович не говорил, что он не будет участвовать в турнире. Он сказал, что если Кубок Дэвиса будет согласован с ATP, то он примет участие. Я много говорил с ним в Шанхае, Новак — важный человек в мире тенниса и в истории Кубка Дэвиса. Думаю, мы продолжим наши переговоры и придём к согласию.

Здорово, что мы так тесно взаимодействовали с Международной федерацией тенниса. Это исторический момент в великой 118-летней истории этого вида спорта», — цитирует Пике Marca.