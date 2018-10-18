Гёргес: Блинкова играет очень агрессивно, особенно в зале

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес прокомментировала победу над россиянкой Анной Блинковой во втором круге турнира в Люксембурге со счётом 6:1, 6:4.

«В целом я осталась довольна своей игрой. В концовке борьба была упорной, но я сумела справиться в ситуации, когда проиграла свою подачу. Я оставалась в игре и старалась сделать обратный брейк, чтобы завершить матч в свою пользу в двух сетах. Мне это отлично удалось.

Блинкова — непростая соперница. Она очень агрессивна, особенно когда играет в зале. Здесь нет ветра, так что она может выполнять прекрасные удары. Я старалась не давать ей играть в привычном ключе и сама действовала активно, отлично двигаясь по корту. Думаю, это был очень хороший матч", — цитирует Гёргес официальный сайт тура.

В четвертьфинале Гёргес сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич.

Блинкова уступила Гёргес во втором круге турнира в Люксембурге