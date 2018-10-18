Федерер: родители не хотели ездить со мной на турниры из-за моего поведения

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал о своём поведении на корте в юные годы.



«Я был очень эмоциональным и нервным, когда лишь начинал играть в теннис. Я постоянно ругался на корте, психовал, разбивал ракетки. Мои родители чувствовали себя неловко, наблюдая за мной. Тогда они сказали мне прекратить так делать, в противном случае они бы перестали ездить со мной на турниры.



Тогда я и успокоился. Однако значительные улучшения произошли лишь в 19 лет. Как я начал справляться со своими нервами? Не знаю. Возможно, мне показалось, что я теряю слишком много энергии на лишние эмоции. Теперь же я полностью спокоен, когда нахожусь на корте», – цитирует Федерера Tennis World USA.

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