Бертенс и Гёргес сыграют на турнире в Чарльстоне в 2019 году

Голландка Кики Бертенс и немка Юлия Гёргес подтвердили своё участие в турнире в Чарльстоне (США), который пройдёт с 30 марта по 7 апреля 2019 года, сообщает официальный сайт тура. В финале этих соревнований в нынешнем сезоне Бертенс победила Гёргес со счётом 6:2, 6:1.

«Я горжусь своим сезоном. Я упорно работала в этом году и после победы в Чарльстоне мои результаты шли только вверх. С нетерпением жду возможности приступить к защите титула и сыграть перед замечательными местными болельщиками», — сказала Бертенс.

«Я очень рада предстоящему возвращению в Чарльстон. Я была расстроена тем, что не смогла завоевать титул в этом году. С нетерпением жду ещё одного шанса. В этом сезоне я впервые за несколько лет сыграла на этом турнире. Будет здорово вновь выступить в Чарльстоне», — отметила Гёргес.

Ранее своё участие подтвердили американки Слоан Стивенс и Мэдисон Кис, а также датчанка Каролина Возняцки.

Кис подтвердила своё участие в турнире в Чарльстоне