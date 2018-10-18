Мугуруса квалифицировалась на турнир «Элит Трофи» в Чжухае

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира из Испании Гарбинье Мугуруса квалифицировались на турнир «Элит Трофи», который стартует в Чжухае 29 октября.



25-летняя испанка в настоящее время располагается на 13-й строчке в мировом рейтинге WTA. В «Элит Трофи» Гарбинье ранее не участвовала.



«Я очень рада, что получила возможность выступить в Чжухае, где ранее не играла», – цитирует Мугурусу пресс-служба турнира в своём «твиттере».



Ранее стало известно, что «уайлд-кард» на «Элит Трофи» получила китаянка Ван Цян. Кроме того, своё участие на соревнованиях обеспечили американка Мэдисон Кис и немка Юлия Гёргес. Всего участие в турнире «Элит Трофи» примут 12 теннисисток.

Гёргес и Кис квалифицировались на турнир «Элит Трофи» в Чжухае