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Сеппи обыграл Эрбера и вышел в 1/4 финала Кубка Кремля

Сеппи обыграл Эрбера и вышел в 1/4 финала Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля

Представитель Италии Андреас Сеппи вышел в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В матче второго раунда соревнований он в двух партиях обыграл теннисиста из Франции Пьера-Юга Эрбера со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 1 час и 53 минуты. Сеппи выполнил 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Эрбер 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Кубка Кремля Сеппи поборется с победителем пары Филип Краинович (Сербия, 4) – Евгений Донской (Россия).

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Турнир завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису.

18 октября 2018 года, четверг. 12:00 МСК
Кубок Кремля (м). 2-й круг
Матч окончен
Пьер-Юг Эрбер
Пьер-Юг Эрбер
51
Франция
   6
6:7
8   
   5
6:7
7   
 
Андреас Сеппи
Андреас Сеппи
46
Италия
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