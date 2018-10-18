Возняцки: мне приятны те «проблемы», которые у меня будут на Итоговом турнире

Датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала предстоящее участие в Итоговом теннисном турнире WTA, действующей победительницей которого она является.



«Очень важно подойти к соревнованиям в своей лучшей форме. Без этого никуда, ведь мне предстоит сыграть с лучшими теннисистками мира на данный момент. Определённо я постараюсь войти в турнир с победным настроем. Это последний турнир в году, и я очень взволнована. Участие в Итоговом турнире было целью для всех, и к этому все шли на протяжении всего года.



Очевидно, что моя победа в прошлом году была особенной. Мне предстоит защита титула, и мне приятны такие «проблемы», – цитирует Возняцки Reuters.



Ранее стало известно, что первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп отказалась от выступлений в Сингапуре из-за травмы. Её место займёт теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс.