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Кирьос снялся с Кубка Кремля

Кирьос снялся с Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля

Австралийский теннисист Ник Кирьос отказался от продолжения борьбы на турнире категории ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля», сообщает пресс-служба ATP. Причиной такого решения стала травма локтя. Пятый номер посева пробился во второй раунд одиночных соревнований, где сегодня должен был сыграть с теннисистом из Боснии Мирзой Башичем.

Таким образом, Башич автоматически прошёл в четвертьфинал, где сыграет против россиянина Карена Хачанова.

Не сыграет австралиец и в полуфинальном матче парного разряда турнира, в результате чего путёвка в финал соревнований будет разыграна в четвертьфинальном матче. В нём встретятся Макс Мирный / Филипп Освальд и Николя Мектич / Юрген Мельцер. Партнёром Кирьоса был тунисец Малек Жазири.

В первом раунде Кубка Кремля 23-летний Кирьос в трёх партиях обыграл представителя России Андрея Рублёва со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Турнир завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису.

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