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Видео: WTA обыграла слова тренера Касаткиной в юмористическом ролике

Видео: WTA обыграла слова тренера Касаткиной в юмористическом ролике
Теннис / WTA

Пресс-служба женской теннисной ассоциации (WTA) обыграла мотивирующую речь тренера россиянки Дарьи Касаткиной в своём «твиттере».

Во время матча второго раунда турнира «ВТБ Кубок Кремля» между Касаткиной и француженкой Ализе Корне тренер Дарьи Филипп Дехас заявил, что ей следует стать «русской стеной» по аналогии с Великой Китайской стеной.

«Это абсолютная новинка на рынке! Вперёд!» – выкрикнул Дехас, уходя с корта.

После матча Касаткина заявила, что такие творческие речи Филиппа очень помогают ей во многих матчах.

В результате Дарья добыла волевую победу со счётом 3:6, 7:5, 6:4. За выход в полуфинал соревнований категории Premier россиянка поборется со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой.

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