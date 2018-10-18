Удивительный успех Онс Жабер и вылет Веры Звонарёвой — в фотообзоре Кубка Кремля

18 октября в Москве на кортах СК «Олимпийский» состоялись матчи четвертьфинала турнира «ВТБ Кубок Кремля». В первой встрече представительница Турина Онс Жабер вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв эстонку Анетт Контавейт, посеянную под восьмым номером, со счётом 7:5, 6:1.

Кроме того двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой со счётом 6:4, 5:7, 3:6 и покинула соревнования.

Фоторепортаж с турнира подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Александром Сафоновым.