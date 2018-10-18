Фоньини обыграл Лацко и вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме

Итальянский теннисист Фабио Фоньини стал очередным четвертьфиналистом турнира в Стокгольме (Швеция). Второй номер посева Фоньини во втором круге нанёс поражение Лукашу Лацко из Словакии. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 30 минут. Фоньини, занимающий 14-е место в рейтинге ATP, сделал 4 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Его соперник, 81-я ракетка мира, 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов.

Соперником Фоньини в четвертьфинале турнира станет Чхун Хён из Южной Кореи, который накануне обыграл Дениса Кудлу из США со счётом 6:3, 6:3. Призовой фонд турнира в Стокгольме составляет более € 600 тыс.