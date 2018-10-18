Иснер: женитьба и рождение ребёнка меня изменили и на корте

Американский теннисист Джон Иснер признался, что после рождения ребёнка и женитьбы он изменил своё отношение к жизни и спорту. По словам американца, теперь он стал ответственнее относиться к своей жизни. В 2017 году спортсмен женился на своей девушке, а в 2018 году у них родилась дочь. Нынешний сезон может стать для Иснера самым успешным в карьере. При определённых раскладах он может сыграть на итоговом турнире ATP.

«Раньше я был очень эгоистичным, всегда всё сосредотачивал на себе. Но теперь я изменился, я стал более спокойным, расслабленным. Психологически я изменился в декабре, когда женился. После этого моё поведение на корте изменилось, также я стал более профессионально относиться к своей работе. Также мне стало легче принимать поражения.

Думаю, что сейчас я стал намного лучше, чем был год назад. Надеюсь, что так всё и продолжится», — цитирует Иснера Punto de Break.