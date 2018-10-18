Севастова: в матче со Звонарёвой мне немного повезло

Представительница Латвии Анастасия Севастова прокомментировала победу над россиянкой Верой Звонарёвой в четвертьфинале ВТБ Кубка Кремля. Матч завершился со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Соперницей Севастовой в полуфинале станет Онс Жабер из Туниса.

«Я даже не знаю, за счёт чего победила. Может, чуть-чуть повезло в третьем сете. Я с первого, второго, третьего сета начала играть лучше и лучше. В третьем сете сыграла один из лучших матчей здесь, в Москве. При счёте 5:5 соперница не очень хорошо сыграла на своей подаче. Всё могло закончиться по-другому. Мне повезло.

В субботу лечу в Сингапур. У меня с собой даже вещей нет, ничего нет. Я знала, что у меня есть шансы попасть на итоговый турнир WTA, но мне надо было здесь очень хорошо сыграть, иначе Касаткина обошла бы. Стало небольшим сюрпризом, что я попала на итоговый турнир, да.

Матч с Жабер в полуфинале? Думаю, что Жабер играет лучше, её позиция в рейтинге не отражает игры. Она играет в такой «мальчишеский» теннис. Будет непросто.

Мне нравится играть в Москве, нравится играть в России. Чувствую себя как дома, могу понимать речь, могу читать. Не нравится лишь, что надо делать визу», — передаёт слова Севастовой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.