Сегодня, 19 октября, состоится четвертьфинальный матч турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором сыграют представитель Литвы Ричардас Беранкис, выступающий в основной сетке в статусе лаки-лузера, и россиянин Даниил Медведев, получивший второй номер посева. Начало поединка запланировано на 18:30 мск. Соперники встречались в 2016 году на турнире серии «челленджер» в Казани. Победу в том матче одержал Медведев со счётом 6:4, 3:6, 6:4.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Беранкис — Медведев на Кубке Кремля.



Победитель этого поединка за выход в финал соревнований поспорит либо с боснийцем Мирзой Башичем, либо с россиянином Кареном Хачановым (3).

«Нас таких трое ребят. И мы друг друга только подталкиваем вперёд» Россиянин Даниил Медведев — о конкуренции с Рублёвым и Хачановым и о буйном темпераменте, из-за которого он постоянно попадает в истории.