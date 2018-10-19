Медведев: снятие Кирьоса? Шансы на победу других игроков не изменились

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал травму австралийца Ника Кирьоса, из-за которой тот был вынужден отказаться от продолжения участия в турнире «ВТБ Кубок Кремля».

«С одной стороны, со снятием Кирьоса шансы на победу повышаются, а с другой – всё равно есть много других игроков. Кирьос в последнее время не выигрывал турниры, поэтому, считаю, мы и так могли бы не то что побороться, а выиграть. Думаю, что шансы как были, так и остаются одними и теми же», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Свой стартовый матч на Кубке Кремля Даниил уверенно выиграл у серба Душана Лайовича – 6:2, 6:1. За выход в полуфинал соревнований россиянин поспорит с литовцем Ричардасом Беранкисом.