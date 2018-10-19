Бушар: я провела 6 матчей за 6 дней. Надеюсь, больше такого не будет

Канадская теннисистка Эжени Бушар поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал турнира в Люксембурге. Её соперница по четвертьфиналу — немка Андреа Петкович — отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:4, 0:4.

«Очень жаль, что Андреа пришлось сняться. Я понимаю её чувства. Несколько раз сама с таким сталкивалась. Когда ты не можешь больше играть — это худшее чувство, которое может испытывать спортсмен. Мне очень жаль Андреа. Надеюсь, она начнёт следующий сезон полной сил. Странно одерживать победу таким образом, ощущения не особо приятные. Но впереди полуфинал, и я рада новой возможности выйти на корт.

Мне нелегко, я провела шесть матчей за шесть дней. Даже на турнирах «Большого шлема» есть выходные. Но я оказалась в таком положении, так как была вынуждена играть в квалификации. Надеюсь, я поднимусь в рейтинге и больше не буду испытывать подобное. Хотя игровая практика — это то, что мне нужно сейчас. Я пропустила пару месяцев из-за травмы и перед турниром в Люксембурге усердно тренировалась. Именно этого я хотела — проводить матчи. Большего и желать нельзя", — цитирует Бушар официальный сайт тура.

В полуфинале Эжени сыграет с немкой Юлией Гёргес.