Джокович: зачастую большую пользу можно вынести из поражений, а не из побед

Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович рассказал, как поражения и победы могут влиять на развитие теннисиста.



«Определённо, зачастую больше пользы теннисисты могут получить от поражения, а не от победы. Когда ты выигрываешь, у тебя всё отлично, но когда проигрываешь, начинаешь анализировать свою игру, перебираешь варианты правильных ударов в той или иной ситуации. Извлечь максимум из такого опыта не так просто, но именно так и надо поступать», – цитирует Джоковича Tennis World USA.



Текущий сезон Новак начал не самым удачным образом – в 12 матчах он одержал лишь 6 побед. Однако начиная с турнира в Риме у Джоковича 38 побед в 43 матчах. В активе серба победы на Уимблдоне и Открытом чемпионате США.