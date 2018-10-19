Медведев: в этом сезоне я начал подчинять теннису всё, что делаю в своей жизни

Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал об изменениях в его отношении к теннису в последний год и результатах, которые они ему принесли.



«В этом сезоне стал более профессиональным. Я начал подчинять теннису всё, что делаю в своей жизни. Естественно, есть какие-то жертвы. Кому-то это, может, не нравится, но за счёт этого я продвигаюсь вперёд.



Конкуренция в сборной? Она у нас была всегда, ещё с тех пор, как мы были юниорами. Мы спортсмены высокого уровня, поэтому каждый из нас всё время хотел быть первым. В итоге получается, что мы все трое были первыми ракетками России в разное время. Это очень классно, что нас таких трое ребят. И мы друг друга только подталкиваем вперёд.

И особенно я рад, что стал первой ракеткой России, именно когда Карен тоже находится в очень хорошей форме. А не то чтобы они с Андреем оба слетели в рейтинге и я за счёт этого бы стал. Нет, я стал за счёт своих усилий. И очень рад этому», – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.