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Фоньини на отказе Чхун Хёна вышел в полуфинал турнира в Стокгольме

Фоньини на отказе Чхун Хёна вышел в полуфинал турнира в Стокгольме
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Фабио Фоньини (2) стал первым полуфиналистом турнира в Стокгольме (Швеция). Второй номер посева сломил сопротивление корейского теннисиста Чхун Хёна (6). Кореец отказался продолжать матч из-за травмы при счёте 5:7, 1:2.

Продолжительность матча составила 56 минут. Фоньини, занимающий 14-е место в рейтинге ATP, сделал 10 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Его соперник, 27-я ракетка мира, 1 раз подал и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. Двойными ошибками кореец не отметился.

За выход в финал соревнований Фоньини поборется с победителем пары Филипп Кольшрайбер (Германия) – Стефанос Циципас (Греция, 3).

Призовой фонд турнира в Стокгольме превышает € 600 тыс. Соревнования категории АТР 250 завершатся в воскресенье, 21 октября.

19 октября 2018 года, пятница. 14:30 МСК
Стокгольм. 1/4 финала
Матч окончен
Чхун Хён
Чхун Хён
27
Южная Корея
5:7
Rt
1:2
 
Фабио Фоньини
Фабио Фоньини
14
Италия
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