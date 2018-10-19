Фоньини на отказе Чхун Хёна вышел в полуфинал турнира в Стокгольме

Итальянский теннисист Фабио Фоньини (2) стал первым полуфиналистом турнира в Стокгольме (Швеция). Второй номер посева сломил сопротивление корейского теннисиста Чхун Хёна (6). Кореец отказался продолжать матч из-за травмы при счёте 5:7, 1:2.



Продолжительность матча составила 56 минут. Фоньини, занимающий 14-е место в рейтинге ATP, сделал 10 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Его соперник, 27-я ракетка мира, 1 раз подал и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. Двойными ошибками кореец не отметился.



За выход в финал соревнований Фоньини поборется с победителем пары Филипп Кольшрайбер (Германия) – Стефанос Циципас (Греция, 3).

Призовой фонд турнира в Стокгольме превышает € 600 тыс. Соревнования категории АТР 250 завершатся в воскресенье, 21 октября.