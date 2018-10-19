Симона Халеп — теннисистка года по версии WTA

Первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп удостоилась награды от Женской теннисной ассоциации (WTA) «Теннисистка года». Помимо неё, на награду претендовали японка Наоми Осака, датчанка Каролин Возняцки и чешка Петра Квитова.



В текущем сезоне 27-летняя Халеп провела 57 матчей, из которых выиграла в 46. На её счету победы на турнирах в Шэньчжэне, Монреале и первый завоёванный трофей «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Кроме того, Симона играла в финале Открытого чемпионата Австралии, однако уступила Каролин Возняцки.



После поражения в финале турнира в Цинциннати Симона проиграла три матча подряд и была вынуждена досрочно завершить сезон из-за обнаруженной у неё межпозвонковой грыжи.



Ранее стали известны имена обладательниц наград WTA «Новичок года» и «Возвращение года».