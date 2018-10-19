Бенчич вышла в финал турнира в Люксембурге, обыграв Ястремскую

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в финал турнира в Люксембурге. В полуфинале Бенчич, начавшая соревнования с квалификации, в трёх сетах победила украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 21 минуту. Бенчич трижды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи возможных. На счету Ястремской 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 4 реализованных брейка из 10 возможных. Бенчич вышла вперёд в личном противостоянии с Ястремской – 2:1.

За титул турнира в Люксембурге Бенчич сыграет с первой ракеткой соревнований – немецкой теннисисткой Юлией Гёргес. Отметим, в активе 21-летней Бенчич два титула турниров WTA, завоёванных в 2015 году.