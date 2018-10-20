145-я ракетка мира Гулбис вышел в полуфинал турнира в Стокгольме

Представитель Латвии Эрнест Гулбис пробился в полуфинал турнира в Стокгольме (Швеция). В четвертьфинале он нанёс поражение американцу Джеку Соку (4) в трёх сетах. Матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа и 20 минут. 18-я ракетка мира Сок сделал 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 145-е место в рейтинге ATP, 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 3 брейка. Игроки встретились друг с другом во второй раз. Первая встреча Сока и Гулбиса состоялась в 2016 году на Уимблдоне, тогда американец одержал победу со счётом 3:0.

В полуфинале турнира в Стокгольме Гулбис сыграет с победителем матча Теннис Сандгрен (США) – Джон Иснер (США).