Текстовая онлайн-трансляция финального матча Касаткина — Жабер на Кубке Кремля

Сегодня, 20 октября, состоится финальный матч турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором сыграют россиянка Дарья Касаткина, получившая шестой номер посева, и представительница Туниса Онс Жабер. Начало поединка запланировано на 13:00 мск.

Единственная очная встреча теннисисток состоялась на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Победу со счётом 3:6, 7:6 (7:1), 6:1 праздновала Касаткина.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Жабер на Кубке Кремля.



В случае победы Касаткина завоюет второй трофей на турнирах категории WTA – в 2017 году она побеждала в Чарльстоне. Для Жабер титул станет первым в карьере.



Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немецкая теннисистка Юлия Гёргес обыграла Касаткину со счётом 6:1, 6:2.