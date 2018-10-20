Медведев: матч с Хачановым? Будет весело – нам некомфортно играть друг с другом

Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал предстоящий полуфинальный матч турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором ему предстоит сыграть с соотечественником, Кареном Хачановым.



«Будет весело! Мы только однажды играли в Милане в профессиональном туре. Думаю, нам обоим некомфортно друг с другом играть в силу наших стилей игры. Мне не нравится, что он сильно бьет и подает, его удары тяжело принимать, ему не нравятся какие-то мои удары. Какие — не знаю, думаю, он лучше расскажет. Будет интересно, постараюсь показать хороший теннис. Надеюсь, он тоже его покажет и мы сможем выявить сильнейшего в завтрашнем матче, если он выиграет сегодня», – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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