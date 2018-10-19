Медведев: спор с арбитром на вышке в четвертьфинале помог мне завестись

Второй сеяный турнира россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над финалистом ВТБ Кубок Кремля — 2017 и «лаки лузером» текущего турнира литовцем Ричардасом Беранкисом (6:2, 1:6, 6:4) и выход в полуфинал турнира.

«Я недостаточно хорошо подавал. Если в третьем сете меня подача спасала и давала мне возможность сосредоточиться на приёме, искать какие-то пути, чтобы его «брейкануть» и выиграть. Но во втором сете этого не было. Плюс он собрал просто все линии. Были разные важные моменты, и он хорошо играл. Понятное дело, что счёт 6:1 на закрытом харде – это не очень хороший, но такое случается. В принципе, я не в лучшей своей форме здесь нахожусь», — передаёт слова Даниила корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Во время третьего сета у российского теннисиста возник спор с арбитром на вышке.

«На самом деле мне некоторые важные люди сказали, что по факту для того, что произошло, я повёл себя очень сдержанно. Я не знаю, как это охарактеризовать. Я был в этом моменте. По факту, с одной стороны, он должен был выигрывать очко, потому что у него был лёгкий мяч, чтобы забивать. Но если сказали «аут», а я перебил мяч через сетку, то тут нужно переигрывать. Поэтому я и завёлся, потому что по факту это ужасная ошибка. Но все мы ошибаемся, бывает. В принципе, это мне наоборот помогло как раз завестись. Я искал это весь матч, даже в первом сете, который сложился относительно легко. Я чувствовал, что мне может этого не хватить. И в итоге за счёт этого я стал его давить в третьем сете и всё-таки победил.

Говорите, матч длился менее полутора часов? Я не смотрел точное время матча, но довольно сильно устал. Особенно эмоционально, потому что даже мне это и помогло завестись, это отнимает очень много энергии и концентрации, поэтому сейчас я немножко выдохшийся, но сделаю всё, чтобы завтра быть в полной кондиции", — сказал Медведев.