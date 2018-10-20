Квитова: забавно, вчера тренировалась со Свитолиной, а уже завтра буду играть

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала результаты жеребьёвки Итогового теннисного турнира WTA. В первом матче ей предстоит сыграть с украинкой Элиной Свитолиной.



«Забавно, что единственную тренировку, которую успела провести, была со Свитолиной. И именно с Элиной мне предстоит провести первый матч. Она очень последовательна в действиях, отлично играет в защите и может вернуть на твою половину очень много мячей. Вы знаете, я не такой игрок, предпочитаю играть более агрессивно и атакующе. Тем не менее мне не раз удавалось обыгрывать Элину в предыдущих матчах», – цитирует Квитову официальный сайт WTA.



Ранее теннисистки встречались восемь раз, и только однажды победить удалось Свитолиной.

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