Свитолина: квалификация на Итоговый турнир? Я уже готовилась играть в Чжухае

Украинка Элина Свитолина прокомментировала попадание на Итоговый теннисный турнир WTA в Сингапуре. На турнир она квалифицировалась в последний момент по причине плохих результатов конкуренток.



«Знаете, я уже готовилась играть в Чжухае (турнир «Элит Трофи», считающийся Итоговым турниром для теннисисток второго эшелона. – Прим. «Чемпионата»). Тем не менее мне было бы грустно, случись наоборот, если бы я рассчитывала на игру в Сингапуре, но не попала туда. Поэтому я спокойно готовилась к «Элит Трофи».



В прошлом году эмоции переполняли, когда приехала в Сингапур. Возможно, именно поэтому я не смогла составить конкуренцию соперницам. На этот раз буду выходить на корт сосредоточенной. Надеюсь, смогу вынести уроки с прошлогоднего розыгрыша турнира», – цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

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