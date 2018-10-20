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Джокович: поражение в полуфинале «Ролан Гаррос»-2013 долго не выходило из головы

Джокович: поражение в полуфинале «Ролан Гаррос»-2013 долго не выходило из головы
Теннис / ATP

Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович рассказал об одном из самых болезненных поражений в карьере.

«Поражение в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2013 стало одним из самых болезненных. Я невероятно хотел выйти в финал и добыть титул. Увы, мне не удалось воплотить желание в жизнь, однако в тот день я был хорош. Матч получился близким, и я был горд игрой, которую сумел продемонстрировать.

В тот момент я отдал всего себя на корте. Мне было тяжело на протяжении нескольких дней после матча. Ещё несколько месяцев поражение не выходило из головы, однако в итоге я сумел преодолеть проблемы», – цитирует Джоковича Tennis World USA.

Полуфинальный матч «Ролан Гаррос» – 2013 серб проиграл со счётом 4:6, 6:3, 1:6, 7:6, 7:9.

07 июня 2013 года, пятница. 15:00 МСК
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
Матч окончен
Новак Джокович
Новак Джокович
Сербия
4:6
6:3
1:6
   7
7:6
3   
7:9
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Испания
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