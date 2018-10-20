Джокович: поражение в полуфинале «Ролан Гаррос»-2013 долго не выходило из головы

Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович рассказал об одном из самых болезненных поражений в карьере.

«Поражение в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2013 стало одним из самых болезненных. Я невероятно хотел выйти в финал и добыть титул. Увы, мне не удалось воплотить желание в жизнь, однако в тот день я был хорош. Матч получился близким, и я был горд игрой, которую сумел продемонстрировать.



В тот момент я отдал всего себя на корте. Мне было тяжело на протяжении нескольких дней после матча. Ещё несколько месяцев поражение не выходило из головы, однако в итоге я сумел преодолеть проблемы», – цитирует Джоковича Tennis World USA.

Полуфинальный матч «Ролан Гаррос» – 2013 серб проиграл со счётом 4:6, 6:3, 1:6, 7:6, 7:9.