Рублёв вышел во второй раунд квалификации на турнире в Вене

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй раунд квалификации на турнире в Вене. В первом матче пятый сеяный в отборочных соревнованиях Рублёв в двух сетах обыграл австрийца Лукаса Мидлера со счётом 6:1, 6:2. Матч продолжался 52 минуты.

Рублёв пять раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9 возможных. На счету Мидлера два эйса, две ошибки на подаче и ни одного реализованного брейка из двух возможных. Соперники встретились впервые.

За выход в основную сетку турнира в Вене Рублёв сыграет с четвёртой ракеткой квалификации Михаилом Кукушкиным, выступающим за Казахстан.

Турнир категории ATP500 пройдёт в Вене на следующей неделе. Из россиян в соревнованиях также примет участие Карен Хачанов.