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Эдмунд стал соперником Монфиса в финале турнира в Антверпене

Эдмунд стал соперником Монфиса в финале турнира в Антверпене
Теннис / ATP

Британский теннисист Кайл Эдмунд вышел в финал турнира в Антверпене. В полуфинале первая ракетка соревнований Эдмунд в двух сетах обыграл четвёртого сеяного, француза Ришара Гаске, со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 17 минут. Эдмунд 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 11 возможных. На счету 5 эйсов, две ошибки на подаче и ни одного реализованного брейка из пяти возможных.

Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 3-1 в пользу Эдмунда, который одержал уже вторую победу над Гаске в 2018 году.

За титул турнира категории ATP250 в Антверпене с призовым фондом € 612 755 Эдмунд сыграет ещё с одним французским теннисистом — шестой ракеткой турнира Гаэлем Монфисом.

20 октября 2018 года, суббота. 18:50 МСК
Антверпен. 1/2 финала
Матч окончен
Кайл Эдмунд
Кайл Эдмунд
15
Великобритания
6:3
6:4
 
Ришар Гаске
Ришар Гаске
28
Франция
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