Хачанов: когда играешь против хорошего друга, усталость больше эмоциональная

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о том, как ему удалось выиграть у друга и соотечественника Даниила Медведева в полуфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля».

«Во всех матчах у меня был быстрый старт. Начинаю очень активно, агрессивно. Может, соперники в какой-то степени этого не ожидают. Сам очень активно сыграл, а у Дани, может, как-то не получалось в начале завязать борьбу. Но я доволен тем, как я начал. Во втором сете Даня — подающий игрок, у него хорошая подача, как и у меня, так что просто не было возможности. У меня была пара брейк-пойнтов, но он хорошо подал на них и дело дошло до тай-брейка. Сыграл на тай-брейке очень уверенно, очень хорошо, не сделал никаких ошибок, а в третьем сете с одним брейком получилось в итоге довести дело до победы. Так же я и продолжу играть. Я рад, что мой уровень игры остался таким же на протяжении всего матча, он не упал, поэтому, я думаю, я и выиграл.

Надеюсь, на завтрашний финал меня хватит, потому что это не матч из пяти сетов с Надалем или другими, с которыми я играл по 3-4 часа. Больше эмоциональная усталость, когда ты играешь в Москве против Дани, хорошего друга. И атмосфера была на самом деле классная. Так что больше эмоционально устаёшь от этого, чем физически. Поддержка публики отличная. Понятно, что она разделилась. Кто-то симпатизирует Дане, кто-то — мне. Это нормально, когда мы играем в Москве.

Если брать с 12 лет, как мы с Даней играем, то я веду по личным встречам: или 5-4, или 4-3 с учётом этого матча. Но я уже не помню все наши встречи», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Хачанов вышел в финал Кубка Кремля, обыграв Медведева